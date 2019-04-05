Новые миниспутники введут в группировку системы ГЛОНАСС

Москва, 5 апреля. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС после 2021 года пополнится миниспутниками. Об этом журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, проект под названием «Малый ГЛОНАСС» включает создание новых космических аппаратов массой до 500 килограммов. Он рассчитан на период с 2021 по 2030 год.

Спутники будут оборудованы исключительно навигационной аппаратурой. Они станут в три раза легче аппаратов «Глонасс-М», которые оборудованы системой «Коспас-Сарсат» для передачи и приема сигнала бедствия.

Другой источник рассказал журналистам РИА Новости, что решение о создание проекта «Малый ГЛОНАСС» принято из-за большого количества спутников-пенсионеров, которые работают за приделами гарантийного срока. Поэтому в ближайшее время необходимо обновить существующее оборудование.

«Ракеты «Союз» могут вывести на орбиту только по одному аппарату «Глонасс-М» или «Глонасс-К», принято решение делать малые аппараты массой до 500 килограммов. В этом случае «Союз» сможет выводить на орбиту сразу по три космических аппарата», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее стало известно, что спутник «Глонасс-М» вернулся в работу после трех дней технического обслуживания. Он был введен в эксплуатацию в марте 2014 года, а в режим технического обслуживания его перевели 1 апреля 2019 года.

Как сообщала «Газета.ru», ракета-носитель «Союз 2.1б» доставит спутник «Глонасс-М» на орбиту, ориентировочно, в середине мая. Запуск будет осуществлен с космодрома «Плесецк».