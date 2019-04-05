Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке 

Москва, 5 апреля. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава ООН после слов главы государства о русском языке.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявила, что русский язык в системе школьного образования представляет угрозу эстонскому языку и культуре.

«Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории», — говорится в письме Чернышова генсеку ООН.

Депутат обратился к Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава ООН, «поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения», сообщает РИА Новости.

Согласно уставу ООН, страну из организации может исключить только Генассамблея по рекомендации Совета безопасности ООН за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор данная статья устава ни разу не применялась.

Ране в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за нормальные отношения с Эстонией и за сотрудничество в тех областях, которые выгодны. При этом она подчеркнула неприемлемость антироссийской риторики эстонских политиков.

Президент Эстонии намерена посетить Москву с рабочим визитом 18 апреля. Это будет первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года.

По словам Кальюлайд, эта встреча будет очень важной для двусторонних отношений Москвы и Таллина. Она уточнила, что в ходе переговоров будет поднят самый широкий спектр вопросов, касающийся как российско-эстонских отношений, так и международных проблем.

Отметим, что представители трех парламентских партий Эстонии раскритиковали решение Кальюлайд посетить Москву. В частности, бывший посол Эстонии в РФ Марина Кальюранд заявила, что для «президента недостойно посещать страну», с которой у Таллина нет «добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».