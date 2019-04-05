Венесуэла будет запасаться питьевой водой после распоряжения Мадуро

Каракас, 5 апреля. В Венесуэле будут созданы пункты сбора воды для резервного обеспечения населения в случае новых сбоев в электроснабжении. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Николас Мадуро.

По его словам, жители страны должны заниматься экономией воды, а также организовывать ее запасы на уровне коммун.

«Необходимо организовать пункты для резервного сбора воды на случай атак, которые могут произойти», — отметил Мадуро.

Он подчеркнул, что перебои в работе насосных станций вызваны атаками извне. Мадуро также дал распоряжение фабрике по производству цистерн увеличить мощности. По его словам, население должно запасаться водой, используя все доступные емкости.

Мадуро отметил, что объекты, от которых зависит подача воды, ежедневно подвергается атакам.

«Ежедневно на линии электропередач происходят атаки, но мы продолжаем двигаться вперед», — заявил Мадуро.

Ранее министр водоснабжения страны Эвелин Васкес заявила, что подача воды в Венесуэле осуществляется еще не во все районы, при этом работа насосных станций в стране полностью восстановлена.

Напомним, что в Венесуэле произошли масштабные отключения электричества на прошлой неделе. Власти сообщали, что перебои происходили из-за атак на объекты электроснабжения. Позже Николас Мадуро утвердил план по восстановлению электроснабжения, который регулирует нагрузки на электрические сети.

Отметим, что 4 апреля стало известно, что Москва и Каракас проведут переговоры по соглашению сфере энергетики. Межправительственная комиссии России и Венесуэлы поднимет вопрос о сотрудничестве во время заседания в Москве, сообщает «Газета.ru».