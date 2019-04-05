Российские фармкомпании готовы поставлять в Венесуэлу лекарства для борьбы с раком

Москва, 5 апреля. Руководитель направления поддержки внешнеэкономической деятельности компании «Биокад» Алексей Тетерюк рассказал, что российские фармацевтические компании обсуждают поставки в Венесуэлу различных препаратов, включая лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ранее министр внешней торговли Венесуэлы Йомана Котеич сообщила, что Боливарианская республика подписала соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Биокад». Как рассказал РИА Новости представитель «Биокада» Алексей Тетерюк, поставки медицинских препаратов в Венесуэлу обсуждаются уже не первый день на уровне российской фармацевтической отрасли в целом.

«Минпромторг России по просьбе венесуэльской стороны направил ей целый список препаратов, которые российские производители готовы поставлять в эту страну, в нем большое количество наименований, от бинтов до препаратов от онкологии», — сообщил Тетерюк.

Решение о необходимости таких поставок в дальнейшем будет зависеть от Каракаса. Открытыми пока остаются вопросы, касающиеся механизмов оплаты и гарантий, которые может предоставить венесуэльская сторона.

Как заявил ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, Боливарианская республика обеспечивает себя лекарствами на 70% от потребностей. Мадуро подчеркнул, что Каракас рассчитывает на помощь зарубежных партнеров, среди которых он выделил Россию, Белоруссию, Иран, Китай и Турцию.