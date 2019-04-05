Депутат Госдумы РФ отреагировал на заявление Омеляна о танках в Москве

Севастополь, 5 апреля. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который пообещал въехать в Москву на танках.

Ранее Союз транспортников России предложил Киеву прислать в Москву представителя для обсуждения единого транспортного пространства. Омелян на своей странице в Facebook заявил, что обязательно будет в российской столице «на танках, с надписью «На Москву».

В беседе с РИА Новости Руслан Бальбек заявил, что Омеляна «слишком заносит в бравурных заявлениях». Он подчеркнул, что украинский министр «слишком погорячился».

«А союзники знают об этих «великих идеях»? А если союзники откажутся, Омелян сам на танке поедет или даст «стрекача» при первом выстреле?», — заявил крымский депутат.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что «киевские болтуны» смогут лишь в «выгребную яму въехать». Сенатор подчеркнул, что слова министра являются «каким-то маниакальным бредом». Пушков считает, что эти заявления относятся не к сфере политики, а к «области психиатрии», сообщает «Газета.ru».

Напомним, что Владимир Омелян известен громкими заявлениями в адрес Москвы. Так, комментируя строительство Крымского моста, он заявил, что сооружение «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

Ранее Омелян съел торт в виде руин Кремля и с символикой запрещенной в РФ националистической организации.