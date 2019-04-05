Мадуро переведет общение с жителями страны в WhatsApp

Каракас, 5 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал министерства страны создавать профильные группы WhatsApp для информирования жителей на фоне манипуляций вокруг атак на объекты энергоснабжения.

Выступая по национальному телевидению, Мадуро сообщил, что ему пришла идея создать в мессенджере WhatsApp большие группы, в которых можно было бы информировать жителей страны по вопросам образования, электроснабжения, транспорта и так далее.

«Вокруг этой империалистической атаки на системы электроснабжения очень много манипуляций. Мы делали много усилий, чтобы показать правду народу», — сообщил Мадуро, добавив, что впереди еще много работы.

Напомним, 7 и 25 марта на венесуэльской ГЭС «Эль Гури» произошли две аварии, которые привели к масштабному отключению электричества в стране, без него остались более 20 штатов. Мадуро заявил, что авария 7 марта являлась террористическим актом, который совершило правительство США против народа Венесуэлы. По его словам, кибератака была осуществлена из Чикаго и Хьюстона, за ней стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В понедельник власти Венесуэлы утвердили месячный план по восстановлению системы электроснабжения. Мадуро призвал всех граждан страны усилить бдительность. По его словам, аварии, которые произошли на крупнейшей ГЭС в стране, «были нанесены, чтобы свести с ума страну».

Протестные акции начались в Венесуэле в конце января, спикер парламента страны Хуан Гуайдо назвал себя и.о. президента латиноамериканской страны. США и ряд государств ЕС поддержали его. Однако конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо «марионеткой США».

На прошлой недел МИД РФ опубликовал официальное заявление, в котором рекомендовал США прекратить угрозы в адрес Венесуэлы и не душить экономику страны.