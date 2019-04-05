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Пенсионный фонд РФ назвал сроки перевода номеров бумажных СНИЛС в электронный формат

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Пенсионный фонд РФ назвал сроки перевода номеров бумажных СНИЛС в электронный формат

Москва, 5 апреля.  В Пенсионном фонде России прокомментировали сроки перевода номеров свидетельств обязательного страхования в электронный формат. По словам пресс-службы ведомства, на это уйдет около трех месяцев.

Закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета был подписан российским президентом Владимиром Путиным 1 апреля этого года.

В частности, из текста этого закона следует, что в России прекращается выдача и обмен страхового свидетельства пенсионного страхования. Вся информация о застрахованном лице будет храниться в электронном виде. Соответствующие государственные органы будут открывать страховой номер индивидуального лицевого счета для зарегистрированных или застрахованных граждан, по которому они смогут получать все необходимые услуги, пишет RT.

«Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок», — говорится в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости введения единого идентификатора личности в России, который будет привязан ко всем документам гражданина. По мнению депутата, в настоящее время у человека имеется «куча документов», которые приходится предъявлять. Среди них он выделил СНИЛС, свидетельство о рождении, паспорт, студенческий билет и водительское удостоверение.

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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