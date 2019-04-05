Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэеле

Каракас, 5 апреля. Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве сообщает о взрыве на нефтепроводе в окрестностях города Урика.

О чрезвычайном происшествии Малаве сообщил в своем Twitter, приложив видеозапись, на которой видно пламя и поднимающиеся к небу черные клубы дыма.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.

«Информируем сообщество о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла-Леона в непосредственной близости от города Урика, штат Ансоатеги. Устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал Малаве.

О пострадавших в результате взрыва, а также о причинах случившегося пока ничего не известно.

Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Сирии Башар Асад сравнил положение в Венесуэле с ситуацией, происходившей несколько лет назад в Сирийской Арабской Республике, и обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.