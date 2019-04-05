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Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэеле

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Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэеле

Каракас, 5 апреля. Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве сообщает о взрыве на нефтепроводе в окрестностях города Урика.

О чрезвычайном происшествии Малаве сообщил в своем Twitter, приложив видеозапись, на которой видно пламя и поднимающиеся к небу черные клубы дыма.

«Информируем сообщество о взрыве на нефтепроводе в секторе Ла-Леона в непосредственной близости от города Урика, штат Ансоатеги. Устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета», — написал Малаве.

О пострадавших в результате взрыва, а также о причинах случившегося пока ничего не известно.

Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Сирии Башар Асад сравнил положение в Венесуэле с ситуацией, происходившей несколько лет назад в Сирийской Арабской Республике, и обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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