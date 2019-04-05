Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты

Киев, 5 апреля. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал еще один видеоролик, в котором призвал своего оппонента на выборах Владимира Зеленского принять участие в дебатах.

«Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь — это некрасиво! Будьте — мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду»,— заявил Порошенко в ролике, который опубликован на его странице в Facebook.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский предложил президенту Украины провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Шоумен считает, что арбитром этих дебатов должна стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая заняла в первом туре третье место. Тимошенко заявила, что подумает над предложением Зеленского.

Как сообщает ТАСС, ЦИК Украины предостерег кандидатов от обсуждения возможного формата дебатов. В ведомстве подчеркнули, что публичные высказывания Зеленского и Порошенко до официального объявления результатов первого тура, могут восприниматься в качестве предвыборной агитации.

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумов заявил, что дебаты между Порошенко и Зеленским состоятся 19 апреля. Он подчеркнул, что все выдвинутые условия остаются в силе.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выделила эфир для освещения дебатов. Канал зарезервирует время с 20.00 до 21.00 19 апреля, вне зависимости от того будут ли на дебатах кандидаты. Об этом заявил представитель канала Зураб Аласания.

Напомним, что выборы президента Украины прошли 31 марта. Первый тур не выявил победителя, поскольку никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 16% голосов, Владимир Зеленский — более 30%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля, сообщает «Газета.ru»