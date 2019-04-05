Пентагон оценил предложение Анкары создать рабочую группу по обсуждению поставок С-400

Вашингтон, 5 апреля. Пентагон не рассматривает возможность создания технической рабочей группы с Турцией для обсуждения сделки по поставкам российских систем С-400, заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.

Как сообщает Reuters, Пэхон заявил, что «необходимости в технической рабочей группе в настоящий момент нет». По его словам, Вашингтон не рассматривает этот вариант «в качестве пути выхода из ситуации».

В четверг на министерской встрече НАТО в Вашингтоне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что Анкара считает невозможным отмену сделки с Россией по поставкам систем С-400. Он подчеркнул, что вооружение уже закуплено, и «сделка завершена».

Выступая на конференции, он предложил Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, приобретенные у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, ни для других систем НАТО.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду вице-президент США Майк Пенс поставил ультиматум Турции: выбрать между членством в НАТО и покупкой у России С-400. По его словам, российские системы ПВО «представляют серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса».

Заявление Пенса позднее раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению это пустые угрозы, поскольку «Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из Альянса».