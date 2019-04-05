Российское посольство обвинило Литву в «раскручивании шпиономании»

Вильнюс, 5 апреля. Российское посольство в Литве прокомментировало приговор, литовскому гражданину Роману Шешелю. Власти обвинили его в шпионаже в пользу России. По мнению российской дипмиссии, Литва тем самым продолжает придерживаться курса по раскручиванию шпиономании.

В российском посольстве отметили, что не знакомы с Шешелем, которого литовский суд приговорил к семи годам лишения свободы.

«В то же время не можем не рассматривать данный уголовный процесс в отрыве от взятого официальным Вильнюсом курса по раскручиванию темы шпиономании, в которой главной угрозой национальной безопасности называется Россия и ее разведслужбы», — заявили в российской дипмиссии, отвечая на вопрос Балтийской службы новостей относительно приговора Шешелю.

Кроме того, российские дипломаты удивились «интерпретации» местного уголовного законодательства, выполненной судебными органами Литвы, которые благодаря этому смогли привлечь Шешеля к ответственности за получение данных из открытых источников, пишет «Газета.ру».

Напомним, что суд заявил, что осужденный якобы передавал российской разведке информацию, из которой «можно было получить сведения о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта». По версии следствия, Шешель якобы собирал для «российских спецслужб» информацию в период с 2015 по 2017 год.