Президент Израиля поблагодарил Путина за помощь в возвращении останков солдата

Тель-Авив, 5 апреля. Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за помощь в поисках и возвращении на родину останков солдата израильской армии Захарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в ходе Первой ливанской войны.

В своем обращении, которое транслировали основные национальные телеканалы Израиля, Ривлин назвал возвращение останков Баумеля домой «праведным делом». Президент поблагодарил всех, кто принял участие в этой миссии, отдельно отметив поддержку со стороны России.

«Особая благодарность — президенту России Владимиру Путину за его приверженность этой гуманитарной миссии, за его теплую дружбу в отношении Государства Израиль и еврейского народа», — заявил Ривлин.

Похороны военнослужащего, останки которого удалось вернуть на родину спустя 37 лет после его гибели, состоялись накануне в Иерусалиме. Российская сторона оказала помощь в поисках и передала останки Баумеля Израилю в ходе церемонии, прошедшей в Москве в ходе визита премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху.

Захария Баумель стал одним из 35 солдат и офицеров, погибших 11 июня 1982 года в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. Пропавшими без вести после того сражения по-прежнему числятся еще двое израильских военнослужащих.

Как пишет «Газета.ру», Нетаньяху отметил, что мать покойного Захарии Баумеля, которой уже около ста лет, была очень растрогана случившимся.