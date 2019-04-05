Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Нью-Йорк, 5 апреля. Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Ливии 5 апреля, в пятницу, сообщает постпредство Британии.

На заседании выступит глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе. Он доложит о текущей ситуации в стране.

Ранее стрингер Федерального агентства новостей приехал в Триполи. Он не застал боевых действий. Большая часть блокпостов в столице Ливии оставлена силами самообороны, улицы пустынны.

Напомним, что 31 марта фельдмаршал Ливийской национальной армии (НЛА) Халифа Хафтар заявил, что разрешение многолетнего кризиса в стране произойдет в течение двух недель. Военные без боя заняли ряд населенных пунктов рядом с Триполи, по договоренности со старейшинами, а позже практически без боя зашли в ливийскую столицу. Халифа Хафтар движется с юга и запада, ряд районов города уже контролирует ЛНА.