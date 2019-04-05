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Россия

Границы России за неделю обследовали 24 летательных аппарата

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Границы России за неделю обследовали 24 летательных аппарата

Москва, 5 апреля. 24 летательных аппарата провели разведывательную деятельность вдоль границы России за прошедшую неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО семь раз поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение российской границы. 

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении.

Напомним, что в последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА вблизи российских границ активизировалась. В частности, системы наблюдения Минобороны РФ регулярно фиксируют приближение БПЛА к границам Крыма. 

Автор: Борис Николаев
Источник: «Красная звезда»
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