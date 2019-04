В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Москва, 5 апреля. Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.

В Twitter появились первые кадры продолжения легендарного «Терминатора». Основные подробности сюжета фантастического боевика не разглашаются, известно лишь, что действие сюжета развернется до событий картины «Терминатор 3: Восстание машин».

TERMINATOR:✨

New images from @IGN reveal @Schwarzenegger and #LindaHamilton in the new #Terminator sequel #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/UsQdvIy6Rl