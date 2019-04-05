В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Москва, 5 апреля. Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
В Twitter появились первые кадры продолжения легендарного «Терминатора». Основные подробности сюжета фантастического боевика не разглашаются, известно лишь, что действие сюжета развернется до событий картины «Терминатор 3: Восстание машин».
TERMINATOR:✨— The Future of the Force (@futureotforce) 4 апреля 2019 г.
New images from @IGN reveal @Schwarzenegger and #LindaHamilton in the new #Terminator sequel #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/UsQdvIy6Rl
В новом фильме одну из ролей сыграет Арнольд Шварценегер, который вновь появится на экране в образе робота Т-800. Его партнершей, как и в 1984 году, станет Линда Хэмилтон в роли постаревшей Сары Коннор. На их стороне выступят персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэвис. Антагонистом, в очередной раз угрожающим судьбе человечества, станет робот в исполнении Габриэля Луны.
Режиссером фильма «Терминатор: Темная судьба» выступил Тим Миллер, а продюсирует картину режиссер первых двух частей «Терминатора» Джеймс Кэмерон.
Как пишет «Газета.ру», съемки фильма проходили в Венгрии.