В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Москва, 5 апреля. Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.

В Twitter появились первые кадры продолжения легендарного «Терминатора». Основные подробности сюжета фантастического боевика не разглашаются, известно лишь, что действие сюжета развернется до событий картины «Терминатор 3: Восстание машин».

В новом фильме одну из ролей сыграет Арнольд Шварценегер, который вновь появится на экране в образе робота Т-800. Его партнершей, как и в 1984 году, станет Линда Хэмилтон в роли постаревшей Сары Коннор. На их стороне выступят персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэвис. Антагонистом, в очередной раз угрожающим судьбе человечества, станет робот в исполнении Габриэля Луны.

Режиссером фильма «Терминатор: Темная судьба» выступил Тим Миллер, а продюсирует картину режиссер первых двух частей «Терминатора» Джеймс Кэмерон.

Как пишет «Газета.ру», съемки фильма проходили в Венгрии.