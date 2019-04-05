Трамп предложил США, РФ и КНР договориться, чтобы сократить траты на вооружение

Вашингтон, 5 апреля. Власти России, Китая и Соединенных Штатов могли бы договориться, чтобы сократить собственные расходы на вооружение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с вице-премьером Китая Лю Хэ, который назвал это предложение «хорошей идеей».

«Россия, Китай и мы — мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие​​​. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла», — заявил Трамп на встрече с Лю Хэ.

Американский президент предложил трем странам договориться и не выпускать подобное вооружение, чтобы расходовать высвободившиеся деньги на «более продуктивные вещи» для достижения долговременного мира. Как сообщают американские СМИ, Лю Хэ поддержал идею Трампа, пишет RT.

Ранее сообщалось, что делегация из Китая во главе с вице-премьером государственного совета Китая прибыла в США для проведения девятого раунда китайско-американских консультаций.

Напомним, в начале февраля американский лидер Дональд Трамп объявил о начале выхода Вашингтона из ДРСМД. Такое решение США объяснили якобы имевшим место нарушениями соглашения со стороны РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на такой шаг американских властей ответит зеркально. В начале марта Москва приостановила выполнение договора, пишет «Газета.ру».