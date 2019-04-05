Глава Boeing признал сбой в системе MCAS при двух катастрофах

Вашингтон, 5 апреля. Сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) имел место на борту обоих потерпевших крушение самолетов Boeing-737 MAX, говорится в официальном заявлении генерального директора Boeing Денниса Меленберга.

Глава Boeing отметил, что все подробности крушения двух самолетов будут опубликованы в докладах государственных органов по окончании расследования.

«Однако после публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки», — говорится в заявлении.

Меленберг подчеркнул, что эксперты компании работают вместе с Федеральным авиационным управлением США и клиентами, «чтобы завершить разработку и загрузить усовершенствованное программное обеспечение, которое исключит повторение трагедий».

«Это обновление, наряду с соответствующими учебными пособиями, которые пилоты хотят получить после этих аварий, исключит возможность непреднамеренной активации MCAS и предотвратит повторение катастроф, связанных с MCAS», — заявил глава корпорации.

При этом он подчеркнул, что в компании «по-прежнему уверены в фундаментальной безопасности 737 MAX». По его мнению, «когда MAX вернется в небо с программным изменением функции MCAS, он станет одним из самых безопасных самолетов в мире».

Эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX приостановили во многих странах мира после того, как авиалайнер этой модели разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии. В катастрофе погибли 157 человек, в том числе три россиянина. В октябре минувшего года разбился Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда в катастрофе погибли 189 человек.

Ранее министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила, что пилоты разбившегося самолета следовали всем инструкциям в аварийных ситуациях, но не смогли сохранить контроль над воздушным судном. По ее словам, перед катастрофой у самолета было хорошее техническое состояние. Итоговое заключение о катастрофе должно быть подготовлено в течение года.