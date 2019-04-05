Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении закона

Киев, 5 апреля. Руководитель МВД Украины Арсен Аваков заявил, что кандидаты в президенты страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский нарушают избирательное законодательство, публично обмениваясь видеообращениями.

Замечание в адрес финалистов украинской предвыборной гонки Аваков сделал в эфире телеканала «1+1». Глава МВД Украины подчеркнул, что кандидаты начали предвыборную агитацию до окончательного подведения итогов первого тура.

«То, что они делают сейчас, обмениваясь роликами друг против друга, прямо нарушает закон Украины. Потому что агитация на второй тур может начаться только тогда, когда будут подведены итоги первого тура», — заявил Аваков.

Напомним, ранее Зеленский записал и обнародовал видеообращение, в котором сообщил, что принимает предложение Порошенко провести публичные дебаты перед вторым туром выборов, выдвинув встречное условие — дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский». Порошенко ответил на это согласием.

По результатам первого тура, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал большинство голосов — его кандидатуру поддержали более 30% избирателей. Однако для победы было необходимо получить как минимум 50% голосов плюс один голос. 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента, в которой прошли Зеленский и Петр Порошенко, набравший 16% голосов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что оба кандидата на высший пост Украины согласились сдать перед дебатами анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.