Германия не будет менять позицию по «Северному потоку — 2»

Берлин, 5 апреля. Берлин не будет менять позицию по проекту газопровода «Северный поток — 2», а также по расходам на оборону в рамках НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас.

«Мы не будем менять наши аргументы ни в вопросе распределения нагрузки, ни в том, что касается «Северного потока — 2», — сообщил Маас немецким журналистам, комментируя заявление вице-президента США Майка Пенса.

Ранее американский политик назвал позицию Германии по строительству «Северного потока — 2» неприемлемой, поскольку Берлин «игнорирует российскую угрозу». Также Пенс заявил, что Германия вкладывает недостаточное количество средств в оборону НАТО.

Немецкий министр заявил, что в словах Пенса «ничего нового не было». Он подчеркнул, что Германия выполнит перед НАТО обязательства по увеличению расходов на оборону в размере 2%.

Отметим, что страны Европы неоднократно высказывались за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Евросоюз подчеркивал, что газопровод повысит энергетическую безопасность европейских стран. При этом, он не увеличивает зависимость Брюсселя от Москвы.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод пройдет от России до Германии через Балтийское море. Проект должен быть запущен конце 2019 года, сообщает «Газета.ru»

В начале апреля стало известно, что специалисты корпорации «Газпром» уложили по дну Балтийского моря 915 км труб газопровода «Северный поток — 2». Это составляет 37% от общей протяженности объекта.