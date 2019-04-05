Экс-супруга основателя Amazon рассказала о разделе имущества

Москва, 5 апреля. Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос сообщила, что не будет претендовать на 75 процентов общей доли компании.

Экс-супруга Джеффа Безоса, названного Forbes самым богатым человеком в мире, рассказала в Twitter подробности о разделе имущества после развода.

«Благодарю за окончание бракоразводного процесса с Джеффом всех, кто протянул нам руку помощи с добротой, и жду следующей фазы отношений в качестве родителей и друзей. Благодарна за прошлое и жду того, что произойдет в будущем», — написала Маккензи Безос.

Бывшая жена Безоса уступила ему все акции Washington Post и компании Blue Origin, работающей в аэрокосмической отрасли. Она сообщила, что не будет претендовать на 75 доли в Amazon и оставляет за основателем компании право голосовать принадлежащим ей пакетов.

Напомним, что Джефф и Маккензи Безос поженились в 1993 году и сообщили о разводе в начале текущего года. У пары четверо детей.

Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в 150 миллиардов долларов. Год назад Безос опередил основателя Microsoft Билла Гейтса в списке богатейших людей на планете.

Ранее «Газета.ру» написала, что брат любовницы Джеффа Безоса Майкл Санчез продал интимные снимки основателя Amazon одному из таблоидов за 200 тысяч долларов.