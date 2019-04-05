Турция подтвердила невозможность отмены покупки С-400 у России

Анкара, 5 апреля. Турция неоднократно заявляла США, а также другим партнерам по НАТО о невозможности отменить сделку с Россией по поставкам систем С-400. Об этом журналистам рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара несколько месяцев назад сообщала, что сделка с Россией не может быть отменена.

«Мы уже приобрели системы противовоздушной обороны, сделка завершена», — подчеркнул Чавушоглу.

По его словам, власти Турции приобрели С-400 у России, поскольку не смогли купить аналогичные системы у своих союзников. Министр считает, что заявление с требованием не закупать эти системы «не соответствуют духу союзников».

Чавушоглу также поднял тему возможной поставки американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, для достижения прогресса в этом вопросе необходимо одобрение со стороны Конгресса США.

Напомним, что Россия и Турция проводили переговоры по покупке систем С-400 в ноябре 2016 года. В сентябре 2017 года стало известно о заключении контракта и внесении аванса турецкой стороной. При этом власти США неоднократно заявляли о недопустимости покупки этого российского оружия.

На днях Штаты приостановили участие Анкары в создании истребителя пятого поколения F-35. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между покупкой С-400 и членством в НАТО.

Отметим, что Россия начнет поставки зенитно-ракетных систем в Турцию в июле этого года, сообщает «Газета.ru»