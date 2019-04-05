Цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднялась выше $70 за баррель

Москва, 5 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,02% и достигла 70,02 долларов за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,43%, достигнув 62,73 долларов за баррель. Такие показатели наблюдаются впервые с 12 ноября 2018 года.

В конце марта американский президент Дональд Трамп призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти. В своем Twitter глава Белого дома пожаловался на слишком высокие цены на «черное золото». Отметим, что страны ОПЕК + на заседании в декабре прошлого года пришли к соглашению по стабилизации рынка нефти.

«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличил поток нефти. Мировые рынки хрупки, цена на нефть становится слишком высокой», — написал Трамп в Twitter.

Министр энергетики России Александр Новак предложил ОПЕК провести в мае встречу, на которой будет поднят вопрос о дальнейших шагах картеля по стабилизации рынка нефти. Новак отметил, что за два года действия первой сделки ОПЕК+ Россия смогла дополнительно заработать не менее 120 млрд долларов.

Напомним, что эксперты из агентства S&P ранее предположили, что цены на нефть будут расти и дальше из-за снижения выработки на Ближнем Востоке и России, а также политической нестабильности в Венесуэле. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее в интервью с Федеральным агентством новостей подтвердил правильность прогноза, напомнив, что добывать нефть с каждым годом все сложнее, а «дешевых» месторождений нефти на планете почти не осталось.