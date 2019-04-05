НАТО считает Россию главной «угрозой»

Вашингтон, 5 апреля. Страны Североатлантического альянса считают Россию своей главной «угрозой». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Россия является, собственно говоря, главной угрозой для стран-членов», — заявил Чапутович польским журналистам.

Он подчеркнул, что члены альянса находятся в Вашингтоне в 70-ю годовщину НАТО. По его словам, тогда Советский союз был главной угрозой, а сейчас Россия является «главной угрозой, которой необходимо противостоять».

Чапутович также заявил, что среди членов альянса наиболее вкладывают в безопасность США, обладая самой большой армией. Он отметил, что другие члены альянса подчеркивают необходимость вести диалог с Россией, в том числе для функционирования совета Россия-НАТО.

Глава МИД Польши также коснулся темы возросших расходов на оборону. Он подчеркнул, что страны НАТО в сумме тратят на 100 млрд долларов больше, чем 3-4 года назад. Он подчеркнул, что Штаты выступают за увеличение этих трат.

Ранее политолог Станислав Бышек в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что тиражируемая на Западе «российская угроза» является чепухой. По его словам, власти Польши не в состоянии в этом признаться. Собеседник ФАН подчеркнул, что вопрос насколько польские элиты верят в возможность «военной агрессии» со стороны России является риторическим.

Отметим, что в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивалась и не вмешивается в дела других стран. При этом Запад попирает принцип, который разрешает применение силы на международном уровне по решению Совета Безопасности ООН.