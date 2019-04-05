Шакуров поблагодарил великого мастера Георгия Данелию 

Москва, 5 апреля. Георгий Данелия жил и работал легко, он был светлым и обаятельным человеком, рассказал заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров в интервью Федеральному агентству новостей.

В четверг советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет в Москве.

«Веселый, светлый, сказочный, обаятельный грузин. Умница. Мои дети зачитываются его книжками. И творчество его такое же: иногда непредсказуемое, но всегда ужасно интересное», — вспоминает Шакуров выдающегося режиссера.

Актер рассказал, что фильм «Афоня» мог бы быть совсем другим, поскольку Данелия приглашал его на главную роль. По его словам, он даже прошел пробы, но ощущение, что «это не мое», его не покидало.

«И он угадал в конечном итоге. И взял Куравлева. И правильно сделал», — рассказал Шакров.

«Как он сам сказал, он сделал все, что он хотел. У каждого есть свой «стоп»… Тем более кинематограф менялся. Сейчас всем руководят продюсеры. Ему это было не совсем удобно. Он и на съемочной площадке был легкий. Это не тот человек, который с лопатой все время траншею роет. Нет. Он и работал, и жил легко», — подытожил Шакуров, выразив благодарность великому мастеру.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Данелия был госпитализирован в одну из больниц столицы с воспалением легких. После госпитализации режиссера ввели в состояние искусственной комы. Позднее врачи вывели Данелию из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщала «Газета.ру». 4 апреля Данелия скончался в результате остановки сердца.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин в интервью «Известиям» отметил, что «на наших глазах уходят последние крупнокалиберные личности, … чьи фильмы знали все и любили все». Режиссер назвал Данелию «моральным авторитетом и художественным достоянием нации».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, грузинская диаспора в России будет ходатайствовать о переименовании улицы в Москве в честь Данелии. Данный вопрос можно будет обсуждать через несколько лет, так как российское законодательство позволяет переименовать улицу в честь человека только спустя два года после его смерти.