Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Рига, 5 апреля. Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова в отставку, сообщается в распоряжении министра, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике.

«В соответствии с частью первой статьи 93 Закона «О органах местного самоуправления» я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», — говорится в документе, подписанном Юрисом Пуце.

Ранее Пуце сообщил, что юристы министерства вскоре должны завершить оценку полученных в понедельник ответов Ушакова на вопросы о работе самоуправления и муниципального предприятия Rigas satiksme.

Мэр Риги, как сообщает Sputnik, настаивает на том, что решение о его отставке будет противоправным. Он пообещал в случае отставки оспорить решение в суде.

По данным портала, Ушаков признал, что допускал некоторые ошибки, однако выразил мнение, что за те 12 нарушений, на которые указало министерство, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя.

Согласно законодательству, после объявления решения об отставке градоначальника, он вправе в 30-дневный срок обратиться в суд с заявлением об отмене распоряжения министра. Если решением суда оно будет отменено, чиновник получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Скандал вокруг мэра разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже в ведомстве сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме». В конце прошлого года оно оказалось в центре коррупционного скандала, сообщала «Газета.ру».

Сам Ушаков сразу же после обысков заявил о своей абсолютной невиновности. По его словам, он не совершал никаких противоправных и уголовно наказуемых деяний и не собирается уходить с поста мэра Риги.