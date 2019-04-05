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Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя

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Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя

Триполи, 5 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) практически без боя занимает столицу. Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар двигается с юга и запада, ряд районов Триполи уже перешли под контроль ЛНА.

Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя

Ранее Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с призывом «поднять оружие перед лицом несправедливости, с которой столкнулся народ Ливии». Также военным был отдан приказ не открывать огонь по мирному населению. Обратился глава ЛНА и к силам, контролирующим Триполи, им нужно «сложить оружие, поднять белый флаг и не оказывать сопротивления».

Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя

Стрингер Федерального агентства новостей отправился в Триполи, где не застал боевых действий — город практически пуст, большая часть блокпостов оставлена силами обороны Триполи, на некоторых из них стоит полиция. В распоряжении редакции ФАН оказалось несколько фотографий и видео с пустынных улиц Триполи.

Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя

Напомним, 31 марта Халифа Хафтар объявил о том, что разрешение многолетнего кризиса в стране произойдет в течение ближайших двух недель, после чего ЛНА заняла ряд населенных пунктов рядом с Триполи без боя, по договоренности с местными ополчениями и старейшинами.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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