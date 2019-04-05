Пушков ответил украинскому министру, собравшемуся въехать в Москву на танке

Москва, 5 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министр инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, собравшегося въехать в Москву на танке, сравнив его с Адольфом Гитлером.

В своем микроблоге в Twitter Пушков напомнил, что «единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер». Однако, по сравнению с Омеляном, «у него хотя бы было много танков и был план действий».

«У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда еще», — иронизирует сенатор.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее в четверг Омелян неоднозначно прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.

«В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», — ответил украинский министр.

Отметим, в феврале в ходе визита в США президент Украины Петр Порошенко в очередной раз выразил мнение, что говорить с Россией надо только с позиции силы. Тогда в интервью американским СМИ он подчеркнул, что контакты с Москвой дадут результат, «если глобальная коалиция будет достаточно сильна, если санкции будут сохранены».

Комментируя антироссийские заявления Порошенко, председатель партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук выразил мнение, что они в первую очередь нравятся «вашингтонским хозяевам» в качестве нагнетания ситуации. Однако, по мнению политика, относиться к ним серьезно не стоит.