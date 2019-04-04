Министр инфраструктуры Украины пообещал «въехать в Москву на танке»

Киев, 4 апреля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства. В своем ответе он пообещал «въехать в Москву на танке».

«Так позавчера «давайте восстановим авиационное сообщение», то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза​​​... В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», — написал украинский министр на своей странице в Facebook.

В Евразийский союз транспортных, экспедиторских и логистических организаций входят крупнейшие транспортные, автодорожные, экспедиторские и логистические союзы, ассоциации и объединения России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Отметим, что по инициативе украинской стороны между РФ и Украиной с октября 2015 года отсутствует прямое авиасообщение. Также было сильно сокращено количество пассажирских поездов.

Владимир Омелян известен жесткой антироссийской позицией и рядом громких высказываний в адрес Москвы. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр инфраструктуры Украины призвал желающих попасть на территорию РФ украинцев после отмены железнодорожного сообщения с Россией «идти воевать». А 30 января ему на день рождения подарили торт в виде руин Московского Кремля и с символикой запрещенной на территории России экстремистской организации УПА1.

1 Организация запрещена на территории РФ.