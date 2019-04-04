Боевики обстреляли провинции Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Дамаск, 4 апреля. Боевики за прошедшие сутки обстреляли провинции Латакия, Хама и Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, были совершены обстрелы населенных пунктов Эр-Расиф провинции Хама, Раша, Джубб-Эз-Зарур, Руейсет-Искандер, Сафсаф провинции Латакия, а также Абу-Омар и Суккория провинции Идлиб.

Он также рассказал, что российские военные выдали 500 продовольственных наборов в городе Алеппо за прошедшие сутки.

Купчишин также напомнил, что Дамаск продолжает амнистию уклонистов от воинской обязанности. По состоянию на 3 апреля было амнистировано 57,3 тысячи человек, в том числе среди бывших членов незаконных вооруженных формирований и беженцев.

Во время брифинга Купчишин также затронул тему с лагерем беженцев в Ат-Танфе. Он рассказал, что работает гуманитарный коридор, а также мобильный пункт пропуска «Джлеб». Туда направлены специально сформированные колонны автобусов. Власти Сирии подготовили центры временного проживания и размещения для беженцев.

Ранее стало известно, что Сирия не исключает военный вариант решения проблемы Голанских высот, поскольку Израиль систематически нарушает соглашение 1974 года о разделении сил.