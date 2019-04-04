Столтенберг прокомментировал возможность вступления в НАТО Грузии и Украины

Вашингтон, 4 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность вступления в Североатлантический альянс Грузии и Украины, заявив, что не считает это провокацией.

Комментируя итоги совета НАТО в Вашингтоне, Столтенберг сообщил журналистам, что Альянс «наращивает усилия в Черном море или Черноморском регионе».

«Мы только что согласовали пакет мер по увеличению [масштабов] разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря, и, конечно, для работы с нашими партнерами — Грузией и Украиной», — сообщил он.

Столтенберг также прокомментировал возможность вступления в НАТО Грузии и Украины, заявив, что не считает это провокацией. В обратном случае, по его мнению, пришлось бы считать, что «у России есть право решать, что ее соседи могут и не могут делать».

«Это не провокация, а суверенное право страны выбирать свой путь развития», — заявил генсек НАТО.

Напомним, НАТО пообещала принять в свои ряды Украину и Грузию 11 лет назад. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее выразил мнение, что Киев еще лет 20-25 не сможет вступить в НАТО и Евросоюз.

Отметим, в четверг президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну равным партнером НАТО. По его словам, «Украина идет в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер».

Днем ранее замглавы министерства обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна «одной ногой» уже находится в НАТО. Говорить об этом с полной уверенностью, считает Шевчук, позволяет изменение условий военных закупок.