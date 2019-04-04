Президент Эстонии назвала встречу с Путиным важной для двусторонних отношений

Таллин, 4 апреля. Встреча между российским президентом Владимиром Путиным и его эстонской коллегой Керсти Кальюлайд является очень важной для двусторонних отношений Москвы и Таллина. Об этом Кальюлайд рассказала журналистам.

«Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом не разговаривают с Россией. Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу», — сказала Кальюлайд в эфире телеканала ETV+.

По ее словам, в ходе этой встречи будет поднят самый широкий спектр вопросов, касающийся как российско-эстонских отношений, так и международных проблем.

Кальюлайд напомнила о важности двусторонних отношений между Россией и Эстонией, а также пограничном партнерстве и культурном сотрудничестве обоих государств.

«У двух соседей всегда есть темы для разговоров», — добавила она.

Накануне сообщалось, что эстонский президент Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля.

Как отмечала глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер, «официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен». Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующий запрос был получен Кремлем.