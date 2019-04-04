Тимошенко подумает над предложением стать ведущей дебатов Зеленского с Порошенко

Киев, 4 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подумает над предложением кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского стать ведущей его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе команды Тимошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — цитирует слова представителя пресс-службы сайт «Громадське ТВ».

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли лидер первого тура Зеленский и Порошенко.

В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты, однако выдвинул ряд условий, сообщали «Известия». В частности, дебаты должны пройти перед жителями Украины на самом большом в Киеве стадионе после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков.

Позже Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским. В штабе Зеленского сообщили, что дебаты состоятся 29 апреля.

Позднее Зеленский заявил, что эти дебаты могут способствовать объединению Украины и прославить ее на весь мир как свободное демократическое государство. По этой причине он предложил назначить независимого арбитра — Юлию Тимошенко, чтобы избежать административного давления и провокаций, сообщала «Газета.ру».

Отметим, ранее бывший премьер Тимошенко заявила, что не намерена поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре. По мнению политика, занявшей на выборах третье место, они не способны решить проблемы, которые стоят перед Украиной.