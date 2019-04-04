Эксперт объяснил, что удерживает Запад от реализации «югославского сценария» в РФ 

Москва, 4 апреля. Наличие мощной армии удерживает Запад от попыток реализации «югославского сценария» с целью расчленения России, считает кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

Айрапетов выразил мнение, что только наличие мощной армии у России не дает возможности Западу осуществить новую попытку повторения сценария «расчленения России» по примеру Югославии. Политолог подчеркнул, что ничто не сможет гарантировать стране безопасное существование, если у нее не будет надежного комплекса ПРО и ядерного оружия.

Как сообщает «Политпазл», Айрапетов обратил внимание на усиление американской группировки войск на фоне исторического конфликта Сербии и Косово. По его словам, сегодня именно Вашингтон определяет судьбу Югославии.

Похожая ситуация происходит с Крымом, который в результате референдума в 2014 году вернулся в состав РФ. Политолог подчеркнул, что Штаты продвигают свои заявления о том, что «русские не имеют права» жить на полуострове, несмотря на честный и открытый референдум.

«Только сила, только готовность того, что в случае нападения на нас вы подвергнетесь массированному возмездию, – только это является гарантией того, что наши дома останутся в неприкосновенности. Это главный урок югославской драмы», — подытожил Айрапетов.

Ранее израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми сообщил, что власти США и НАТО в конце девяностых годов планировали устроить развал России по «югославскому сценарию». По его словам, Россия мешала западным странам, поскольку всегда была гарантом безопасности сербов.

Израильский эксперт выразил уверенность, что сегодня Россия может предотвратить повторение «югославского сценария» где бы то ни было.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии силами НАТО. Об этом он сказал, комментируя заявление альянса о легитимности югославской операции, которая не была санкционирована Советом безопасности ООН.