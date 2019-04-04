Сухоруков сломал руку во время спектакля 

Москва, 4 апреля. Народный артист России Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля и сейчас находится в НИИ скорой помощи им Н.В. Склифосовского, сообщил Федеральному агентству новостей источник в лечебном учреждении.

Инцидент произошел во время спектакля «Встречайте, мы уходим» на сцене Театра имени Моссовета. В финальной части представления Сухоруков споткнулся о ковер на сцене, упал и повредил руку.

Сразу же актер сообщил коллегам, что сломал руку. Опустился занавес, артисты помогли Сухорукову покинуть сцену.

По словам источника в «Склифе», Сухорукова отправляют на отделение травматологии.