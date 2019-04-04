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Опубликованы фотографии с места взрыва в Санкт-Петербурге

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Опубликованы фотографии с места взрыва в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. В Сети появились фотографии с места взрыва в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Их опубликовал телеканал «360».

На снимках показаны последствия взрыва на лестничном пролете в здании академии. Видна сильно поврежденная лестница и обсыпавшаяся со стен штукатурка.

Напомним, что взрыв на территории академии имени Можайского произошел 2 апреля. По данным министерства обороны РФ, взрыв произошел из-за детонации одного из учебных зарядов во время его транспортировки. Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб, но три человека получили травмы. Все пострадавшие являются офицерами. Согласно информации СМИ, двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще один получил легкие ранения. Также около десяти курсантов оказались заблокированными на этаже из-за разрушенной лестницы.Опубликованы фотографии с места взрыва в Санкт-Петербурге

Следователи провели тщательную работу на месте происшествия, чтобы выяснить происхождение сдетонировавшего предмета. Ранее СМИ сообщали о том, что сотрудники правоохранительных органов нашли в академии две мины, однако позже источник ФАН опроверг слухи о втором взрывном устройстве. На место оперативно прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Работники следственных органом рассматривают две основных версии взрыва: неосторожное обращение со взрывчатыми веществами или  умышленное убийство. В качестве возможных подозреваемых они рассматривают не только преподавателей и курсантов академии, но и лиц, не имеющих прямого отношения к учебному заведению.

Автор: Антон Зарубин
Источник: Телеканал «360»
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