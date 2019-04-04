Интернет вещей делает жизнь комфортнее. ФАН-ТВ

Профессионалы рынка Интернета вещей собрались в Москве на конференции InoThings. Такое мероприятие проходит уже второй раз и охватывает все аспекты мира Интернета вещей.

«Сейчас есть такое модное выражение «сквозные технологии» — это технологии, которые в принципе применимы в любой сфере: в промышленности, сельском хозяйстве, в домашнем хозяйстве, в ЖКХ, где угодно. Это, по сути, история о том, как мы можем взять некие устройства, некие объекты и повесить на них какие-нибудь датчики. Интернет вещей — совокупность технологий и подходов, которые сделали это возможным»,— объяснил Олег Артамонов, руководитель программного комитета InoThings.

Интернет вещей — это возможность сделать жизнь людей намного удобнее, например, с помощью технологий были созданы умные часы или точное отслеживание движения автобусов. Несмотря на то, что такие проекты очень популярны, нет единой площадки, где могли бы собираться профессионалы этой сферы, а InoThings как раз является такой. Здесь участники обсуждают разработку аппаратного и программного обеспечения устройств, безопасность для пользователей, способы передачи информации между устройствами и многое другое. Профессионалы из разных городов съехались в столицу, чтобы поделиться друг с другом знаниями по решению повседневных задач, обменяться наработками и опытом