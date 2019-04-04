Названа дата дебатов Зеленского с Порошенко

Киев, 4 апреля. Дебаты между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся 19 апреля, сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Как сообщил Разумков агентству УНИАН, дебаты состоятся 19 апреля. Они будут «оплачены или со стороны государства, или же со стороны кандидатов». Представитель штаба Зеленского добавил, что все выдвинутые ранее условия остаются в силе.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и Порошенко.

Накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и дал ему 24 часа на раздумья, сообщали «Известия». При этом провести встречу политик предложил на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Его главный оппонент уже дал согласие на участие в дебатах на стадионе.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выделила эфир для освещения дебатов между кандидатами в президенты. Представитель НОТУ подчеркнула, что 19 апреля между 20.00 и 21.00 «дебаты будут проведены в любом случае», даже если на них не объявятся кандидаты.

Накануне заявление Зеленского оценил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, шоумен «дерзко и грамотно поставил Порошенко на место».

Сенатор выразил мнение, что Порошенко отдаст Зеленскому инициативу в предвыборной гонке, если примет его условия по дебатам, а если не примет — «будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов».