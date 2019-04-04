Неизвестные на Украине продают «билеты» на дебаты Зеленского и Порошенко

Киев, 4 апреля. На Украине неизвестные начали продавать «билеты» на дебаты между кандидатами в президенты страны, которые должны состояться на стадионе «Олимпийский». В них будут участвовать актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

«Мошенники в сети продают билеты на дебаты Зеленского и Порошенко. В объявлении указано, что билет на дебаты 19 апреля 2019 года можно приобрести за 187 гривен (6,9 доллара), перечислив средства на карту. После перевода средств человек пообещал прислать на почту журналиста «нотариально заверенный билет», —пишет украинское агентство УНН.

По данным украинского СМИ, после перевода денег на указанный мошенником счет, продавец перестал отвечать на звонки. Однако объявление на сайте о продаже билетов по-прежнему активно.

Ранее Порошенко потребовал от Зеленского принять участие в дебатах. Зеленский согласился, но с условием, что они пройдут в Киеве на стадионе «Олимпийский». Порошенко принял эти условия.

Напомним, по данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский лидирует на выборах президента страны с результатом 30,22%, 15,92% проголосовавших поддержали Петра Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Дебаты на стадионе были признаны формой агитации, которая должна оплачиваться кандидатами в президенты Украины. Позднее Петр Порошенко заявил о готовности оплатить из своего избирательного фонда 50% суммы, которая необходима для организации и проведения дебатов на стадионе «Олимпийский».