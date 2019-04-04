Японские ученые доказали, что кошки узнают свое имя

Токио, 4 апреля. Группа японских ученых провела эксперимент, в ходе которого установила, что кошки способны распознавать свое собственное имя. Чтобы доказать это, исследователи некоторое время наблюдали за реакцией животных из «кошачьих кафе».

Они просили хозяев четвероногих питомцев и посетителей кафе произнести четыре существительных, один из которых был кличкой той или иной кошки. Эксперимент показал, что кошки реагировали на свое имя иначе, чем на другие слова, даже если они были похожи по звучанию. Более того, выяснилось, что кошки помнят не только свои имена, но и клички соседок, пишет журнал Nature.

По словам одного из авторов исследования Ацуко Сайто, это значит, что кошек теоретически можно дрессировать, как и собак — обучать их выполнять команды человека. Главная проблема в том, чтобы найти способ мотивировать этих крайне независимых животных.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему у кошек шершавый язык. Специалисты пришли к выводу, что это позволяет животным не только тщательно умываться и «вылизывать» потомство, но и выживать во время жары.