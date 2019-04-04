Семья погибшей американки подала в суд на Boeing из-за крушения 737 Max

Чикаго, 4 апреля. Семья американки, погибшей в результате крушения в Эфиопии Boeing-737 MAX, подала иск против компании Boeing Co и Rosemount Aerospace Inc. Это первый судебный процесс после крушения самолета.

Как сообщает Reuters, жалоба была подана в федеральный суд США в Чикаго родителями погибшей девушки, которая находилась в рабочей поездке во время крушения.

Это первый иск, поданный от имени гражданина США после катастрофы и первый, который был направлен против авиакомпании и производителя запчастей Rosemount. В исковом заявлении подчеркивается, что компания Boeing «ставит прибыль выше безопасности». При этом истцы обращают внимание на то, что Федеральное авиационное управление, которое несет ответственность за сертификацию лайнеров 737 Max, также должно нести ответственность за произошедшее.

«Те, кто отвечал за создание и продажу этого самолета, не относились к Саме так, как к своим собственным дочерям», — заявила мать жертвы Надя Миллерон на пресс-конференции в четверг.

Миллерон заявила сквозь слезы, что эфиопская катастрофа могла быть предотвращена после крушения Lion Air.

Эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX приостановили во многих странах мира после того, как авиалайнер этой модели разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии, сообщала «Газета.ру». В катастрофе погибли 157 человек, в том числе три россиянина.

В октябре минувшего года разбился Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда в авиакатастрофе погибли 189 человек.

Ранее американские СМИ сообщили о разногласиях между экспертами из США и Эфиопии, которые ведут расследование по факту крушения Boeing-737 MAX. А телеканал ABC со ссылкой на два источника отметил, что воздушное судно авиакомпании Ethiopian Airlines потерпело крушение в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом.