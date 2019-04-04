 Каким Георгия Данелию запомнят москвичи? ФАН-ТВ

Сегодня не стало знаменито режиссера Георгия Данелии. Каким его запомнят зрители? На Красной площади, у ГУМа, где снимали один из известнейших фильмов мэтра советского кинематографа «Я шагаю по Москве» ФАН-ТВ пообщался с россиянами. На творчестве Данелии, и вправду, выросло не одно поколение, и его скоропостижная смерть для многих стала большой утратой. Но память будет жить вечно вместе с его фильмами и крылатыми фразами.

«Ну что, это наша великая гвардия, это наша история, золотой период кино советского, замечательного. Мы все оттуда, мы это любим, мы это смотрим. О нем я могу сказать: тонкий, ироничный, свой стиль. Это Great! А «Я шагаю по Москве», вот мы сейчас шагаем по Москве тоже, ну потрясающе, все вообще это качество, это вкус, это вдохновение, это наша эпоха, наше время такое светлое, с надеждами», — сказал Михаил Попов.

«Спасибо Данелии большое за все, что он для нас сделал и нам оставил, и будут еще наши внуки смотреть и правнуки. Это фильмы, которые не состарятся», — сказала Марина Никола.

«Сегодня не стало Данелии? Это очень печально. Конечно, я знаком с его творчеством, и это действительно печально. Из фильмов «Мимино», конечно, классика жанра. Практически все фильмы его смотрел. Советский кинематограф — это духовность, правда жизни что ли. Это большая потеря, это очень печальное известие», — ответил Александр.

«Я иду шагаю по Москве», обязательно, тоже с Никитой Михалковым. Это наша жизнь, она, к сожалению, уходит. Да, с ними уходят наши лучшие годы. И лучшие люди, режиссеры, актеры. Что в памяти остается после них? Светлая частичка нашей истории», — сказали Татьяна Белова и Людмила Егорова.