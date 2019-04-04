США запросили проведения внеочередного заседания Совбеза ООН по Венесуэле

Нью-Йорк, 4 апреля. США запросили проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, темой которого должна стать гуманитарная помощь Венесуэле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в ООН.

Как рассказал собеседник агентства, руководство ООН получило запрос о проведении такой встречи, однако окончательное решение будет зависеть от председателя СБ, которым в апреле этого года является Германия.

В конце января в Совезе ООН состоялось пятичасовое заседание, собранное в экстренном порядке по инициативе США. На нем обсуждалась ситуация в Венесуэле. Оно так и не завершилось каким-либо конкретным итогом.

Представители стран-членов Совета Безопасности, в том числе Россия, Соединенные Штаты и Венесуэла, высказались по поводу своей позиции по дальнейшему разрешению конфликта между венесуэльским правительством и оппозицией.

Как отметил позже президент Венесуэлы Николас Мадуро, госсекретарь США Майк Помпео покинул зал, не дожидаясь завершения заседания. По мнению Мадуро, это свидетельствует о победе внешнеполитического ведомства страны.

В конце января глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя лидером страны. Его поддержали США и ряд европейских стран. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его «марионеткой США», заявив, что Вашингтон пытался совершить госпереворот в стране, сообщает «Газета.ru».