Ford назвал сумму компенсации за добровольное увольнение российских сотрудников

Москва, 4 апреля. Российским работникам сборочного производства Ford Sollers будет выплачено от 5,5 до 12 месячных окладов в случае добровольного увольнения. Об этом в четверг заявил представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.

Он пояснил, что размер компенсаций зависит от стажа работника. Те, кто проработал менее 5 лет, могут рассчитывать на минимальную сумму. Самую же большую выплату могут получить сотрудники, проработавшие более 15 лет.

При этом, по словам Темченко, самих работников эти суммы совсем не устраивают. Они уже обратились в европейский офис Ford с просьбой пересмотреть размер компенсаций. В противном случае работники Ford грозятся устроить митинги и пикеты, пишет «Интерфакс».

Напомним, что ранее американский автогигант начал процедуру реструктуризации Ford Sollers, в результате которой прекратят свою работу три завода: в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Автопроизводитель перестанет изготавливать легковые машины и сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В связи с чем была объявлена программа, поощряющая добровольное увольнение.

По словам экспертов, это может быть связано с падением продаж Ford Focus — некогда самой популярной модели компании.