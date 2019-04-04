Нью-Йорк, 5 апреля. Директор Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) Агнес Маркайю прокомментировала недавний взнос России в один миллион долларов в пользу деятельности своей организации в Сирии.

«Российское правительство информировало нас о выделении $1 млн нашей миссии в Сирии. Это очень важный вклад, который демонстрирует приверженность сотрудничеству с ООН в данной сфере», ― заявила Маркайю.

Она напомнила, что Россия также самостоятельно занимается разминированием в Сирии в соответствии с двусторонним соглашением, которое было заключено с правительством САР. Маркайю подчеркнула, что ООН тоже ведет сотрудничество с Сирией, так как в стране продолжает находиться большое количество мин. Также она заявила, что ее организация оказывает сирийцам помощь в создании самостоятельного потенциала для решения минной проблемы.

Маркайю признала, что для полного разминирования САР потребуется много лет, причем одной из серьезных проблем является отсутствие доступа в ряд районов, которые продолжают оставаться заминированными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что согласно информации центра приема беженцев, инженерные подразделения армии Сирии в ходе 31 марта разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, саперы обнаружили и уничтожили 23 взрывоопасных предмета.