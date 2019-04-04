Гава военного округа Триполи заявил, что столица готова отразить любой удар

Триполи, 4 апреля. Глава военного округа Триполи Абдульбасит Марван заявил, что все силы, сосредоточенные в столице Ливии, готовы отразить любой удар извне.

«Наши силы готовы на своих позициях отразить любую атаку из-за пределов города», — заявил Марван.

#عاجل | آمر المنطقة العسكرية #طرابلس عبدالباسط مروان للأحرار: قواتنا جاهزة في تمركزاتها لصدّ أي هجوم من خارج المدينة. — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 4, 2019

Ранее в четверг командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам приказ к наступлению на Триполи. Он запретил своим военным стрелять по гражданским лицам, а жителей Триполи призвал сложить оружие.

В свою очередь премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему вооруженным силам защищать столицу. Он также разрешил использовать ВВС для «защиты гражданского населения».

Позднее в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта отказаться от военной эскалации в Ливии, сообщает «Газета.ру».

Напомним, фактически сейчас в Ливии наблюдается двоевластие. С одной стороны на право управлять страной претендует признанное ООН временное правительство, получившее название «Правительство национального единства». С другой стороны, легитимной властью по-прежнему обладает Палата представителей Ливии, находящаяся в Тобруке, которую признают многие арабские страны.