Абызов рассказал о пребывании в СИЗО «Лефортово»

Москва, 4 апреля. Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, который подозревается в крупном мошенничестве, рассказал о пребывании в СИЗО «Лефортово», отметив, что уже прочитал почти все предоставленные ему книги.

Правозащитники из ОНК Москвы застали Абызова в камере за занятием спортом. В карантинной камере он содержится в одиночестве, хотя вскоре его переведут в обычную двухместную площадью около восьми квадратных метров.

«Еду мне доставляют из местного ресторана. На самом деле, кормят вполне прилично. Особенно, когда на смене повар Сережа. У него как-то особенно вкусно все. С душой», — цитирует Абызова KP.Ru.

Он отметил, что сотрудники СИЗО вежливые и хорошо к нему относятся. Говоря о тюремной библиотеке, бывший чиновник подчеркнул, что уже прочел почти все выданные ему в библиотеке изолятора книги, а те, что он взял из дома, пока ему выдать не могут, поскольку еще не прошли «тюремную цензуру».

По его словам, он уже получил передачки от близких, в основном еду.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта, передает «ФедералПресс». В настоящее время он ожидает избрания меры пресечения. Следствие предполагает, что бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество, пишет «Утро.ру».

В результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей. Предположительными соучастниками Абызова являются Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Ими, как сообщалось, были обмануты акционеры таких компаний, как «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети».

В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Ситуацию вокруг задержания Абызова Федеральному агентству новостей прокомментировал его адвокат Александр Аснис, который подтвердил ранее появившуюся информацию, что его подзащитный не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.