Москва, 4 апреля. Страны НАТО намерены расширить поддержку Украины и Грузии в Черном море. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета в Вашингтоне.

«Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины», — сообщил Столтенберг.

Он рассказал, что речь идет о подготовке береговых охран и военно-морских сил, обмене информацией, портовых визитах и учениях. По словам Столтенберга, новый пакет мер поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море, которое альянс считает «жизненно важным регионом».

Напомним, в конце ноября минувшего года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования российских пограничников об остановке экипажей. Корабли задержали, а моряков арестовали, возбуждено уголовное дело.

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что НАТО делает все возможное, чтобы втянуть Грузию в свои ряды. Он уверен, что Россия, несмотря на то, что в действиях альянса прослеживается антироссийская риторика, должна спокойно реагировать и продолжать наращивать собственный оборонный потенциал.