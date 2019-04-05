Сирия итоги за сутки на 5 апреля 06.00: радикалы дестабилизируют ситуацию в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре САА уничтожила банду ИГ

Сирия, 5 апреля. Радикалы провоцируют столкновения с САА в Идлибе и Хаме, в Дейр-эз-Зоре САА уничтожила банду ИГ1, в Алеппо прогремело два взрыва. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали банду ИГ в Дейр-эз-Зоре, вели обстрел позиций террористов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: пыталось проникнуть на подконтрольные САА территории Дейр-эз-Зора, оказывает сопротивление SDF в Дейр-эз-Зоре, взяло на себя ответственность за нападение на КПП SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевиков и вооружение в Идлибе, атаковало позиции САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): открыла огонь по позициям САА в Хаме.

Курды: проводят обыски и аресты в Дейр-эз-Зоре, ввели дополнительный налог в Хасаке.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Аль-Ибизну на западе провинции Алеппо прогремело два взрыва. Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters), что первое самодельное взрывное устройство разорвалось под автомобилем командира группировки «Файлак аш-Шам». В результате инцидента пострадало только транспортное средство.

Детонация еще одного СВУ произошла недалеко от дома члена местного совета, писало Damascus Now. Боевик получил ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе деревни Муазила, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Позже атаке подверглось еще одно КПП SDF недалеко от поселения Дибан. Ответственность за эту атаку взяло на себя «Исламское государство». В соответствии с заявлением подконтрольного террористам информагентства «Аль-Амак», в результате столкновения курдские отряды потеряли не менее 10 боевиков. Данную информацию опубликовал военный источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

Напомним, недавно курды заявили, что освободили восточную часть провинции от ИГ, однако джихадисты продолжают скрываться в данной местности и предпринимают попытки проникновения на территории региона, подконтрольные правительственным силам. Telegram-канал (@new_militarycolumnist) писал, что САА нейтрализовала группу радикалов при попытке пробраться в район Абу-Кемаля.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что SDF проводили обыски домов мирных жителей Дейр-эз-Зора, объясняя свои действия борьбой с террористами «Исламского государства». По данным правозащитной организации, члены курдских бандформирований арестовали несколько человек, обвинив их в связях с ИГ. Ранее сообщалось, что подобные действия со стороны курдов провоцируют в регионе акции протестов против подчиняющихся США захватчиков.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжались столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) о перестрелках между правительственными войсками САР и джихадистами в окрестностях поселений Маарет ан-Нуман, Серакиб и Хан Субуль. Также в течение дня бои между САА и террористами были зафиксированы в окрестностях Кафр Набеля и Джарджаназа, сообщал Twitter-канал (@Step_Agency).

Кроме того, информационное агентство Gulf 365 сообщало, что бойцы сирийской армии уничтожили военный конвой радикалов «Джебхат ан-Нусры»1, двигавшийся по трассе между поселениями Тахтая и Хан-Шейхун.

Провинция Хама

Утром радикальные исламисты группировки «Джейш аль-Изза» открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама, передавало информационное агентство Orient News. В ответ на агрессию джихадистов правительственные войска САР нанесли ряд ударов по их укрытиям в окрестностях Кафр Зеты, Аль-Латамины и Аль-Карима, сообщал местный Twitter-канал (@SteeleM35085377).

Также военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@syria24media), что бойцы САА нейтрализовали банду «Джебхат ан-Нусры» в этой же части региона.

В конце дня стало известно, что исламисты атаковали город Мхарде. Об этом сообщал Twitter-канал (@SyriawatanNews). Кроме того, террористы «Ан-Нусры» напали на позиции сирийской армии в поселении Шум аль-Хава. Действия боевиков привели к ответной реакции правительственных сил и дальнейшей эскалации военных действий в регионе.

Провинция Хасака

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Facebook (@hashtagsyria.sy), что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) требуют от населения оплаты дополнительного налога на строительство жилья. Курды обязали гражданских платить более тысячи сирийских фунтов за каждый квадратный метр планирующейся недвижимости.

В это время в регионе продолжались акции протестов мирных жителей против решения президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Ирак

Неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт иракской армии в населенном пункте Джалавла на северо-востоке провинции Дияла, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате атаки погиб военнослужащий правительственных сил, еще три человека получили ранения.

Ранее в районе Аль-Мансурия под полицейским автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадало два сотрудника службы безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)