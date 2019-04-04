Сирия новости 4 апреля 22.30: курды потеряли 10 боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хаме «Ан-Нусра» напала на позиции САА

Сирия, 4 апреля. Курды потеряли 10 боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хаме «Ан-Нусра» напала на позиции САА, в Даръа обнаружен склад оружия радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад оружия боевиков в Даръа, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за нападение на КПП SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атаковало позиции САА в Хаме.

Курды: потеряли 10 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» выпустило заявление о том, что нападение на контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) в населенном пункте Дибан совершили члены ИГИЛ1. По сообщению информагентства, в результате столкновения курдские военизированные отряды потеряли не менее 10 боевиков. Данную информацию опубликовал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RosannaMrtnz).

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) продолжает проводить операцию по уничтожению опасных следов присутствия боевиков на территории провинции Даръа. Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (@AksAlserNews), что в поселении Анхиль бойцы правительственных сил обнаружили склад оружия и боеприпасов радикальных исламистов.

Напомним, Даръа, наряду с провинцией Эль-Кунейтра, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не утихают столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@Kyruer), что столкновения между правительственными войсками САР и джихадистами отмечаются в окрестностях города Серакиб. Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@SyrCoalition), перестрелки зафиксированы в районе Хан Шейхуна. Также местный источник пишет в Twitter (@Step_Agency), что артиллерия САА наносит удары по опорным пунктам террористов недалеко от Джарджаназа.

Провинция Хама

Местный источник в провинции Хама передает в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews), что террористы открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Мхарде. Также Twitter-канал (@NDT0020) пишет, что опорные пункты САА в поселении Шум аль-Хава подверглись нападению радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам».

В ответ на агрессию джихадистов правительственные войска САР атаковали их укрытия в окрестностях Кафр Зеты, сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@SyriawatanNews).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)