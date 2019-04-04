Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой и ввести пошлины на автомобили

Вашингтон, 4 апреля. США введут пошлины на автомобили из Мексики, если страна не остановит поставки наркотиков через границу. Такой ультиматум поставил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, если наркотрафик не прекратится или существенно не уменьшится, Вашингтон установит пошлины на мексиканские товары, в частности на автомобили.

«Если это не остановит наркотрафик, мы закроем границу», — пригрозил Трамп.

Президент США обратил внимание, что Мексика, по его мнению, в силах исправить ситуацию. Он уверен, что выдвинутые им условия должны повлиять на правительство соседнего со Штатами государства, поскольку Мексика, в случае невыполнения, может понести серьезные экономические потери.

Аналогичные меры глава Белого дома пообещал применить, если Мехико не начнет решать проблемы с нелегальными мигрантами.

Напомним, Трамп еще в ходе предвыборной кампании в 2016 году пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальной миграции. Представители леволиберального лагеря в США резко критикуют президента за его инициативу. Конгресс США даже отказался согласовывать бюджет с расходами на строительство стены, что привело к шатдауну правительства.

Однако в конечном итоге Трамп смог добиться своего, выделив средства на стену за счет бюджета министерства обороны. Эксперты полагают, что американский президент, зная несговорчивость конгрессменов, специально увеличил военный бюджет, изначально заложив в него деньги на строительство стены.